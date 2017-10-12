Премьер-министр Испании выдвинул Каталонии ультиматум

Фото: AmericaRU.com
Подобный шаг премьер-министра угрожает усугубить конфронтацию между Мадридом и северо-восточным регионом, а также приближает страну к кризису, который разразился в Испании в 1981 году.
Лидер Каталонии Карлес Пудждемтон (Carles Puigdemont) опубликовал символическую декларацию независимости от Испании, но тут же приостановил ее и призвал Мадрид к переговорам.
«Сегодня утром кабинет министров попросил правительство Каталонии подтвердить, что она объявила независимость, дабы избежать путаницы», - сообщил Рахой в телевизионном обращении после заседания кабинета министров, собранного по вопросу Каталонии.
Ставки высоки. Если Каталония, которая имеет свой собственный язык и культуру отсоединится, то Испания лишится пятой части своей экономики и более четверти экспорта.
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