Премьер-министр Испании выдвинул Каталонии ультиматум

12 октября 2017 года, 17:30

Фото: AmericaRU.com

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Премьер-министр Испании Мариано Рахой (Mariano Rajoy) дал в среду каталонскому руководству восемь дней на отказ от заявки на независимость. В противном случае он пригрозил, что приостановит действия политической автономии Каталонии и возьмет управление регионом напрямую.Подобный шаг премьер-министра угрожает усугубить конфронтацию между Мадридом и северо-восточным регионом, а также приближает страну к кризису, который разразился в Испании в 1981 году.Лидер Каталонии Карлес Пудждемтон (Carles Puigdemont) опубликовал символическую декларацию независимости от Испании, но тут же приостановил ее и призвал Мадрид к переговорам.«Сегодня утром кабинет министров попросил правительство Каталонии подтвердить, что она объявила независимость, дабы избежать путаницы», - сообщил Рахой в телевизионном обращении после заседания кабинета министров, собранного по вопросу Каталонии.Ставки высоки. Если Каталония, которая имеет свой собственный язык и культуру отсоединится, то Испания лишится пятой части своей экономики и более четверти экспорта.