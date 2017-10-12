Менопауза вызывает метаболические изменения в мозге, которые могут способствовать развитию болезни Альцгеймера

12 октября 2017 года, 17:13

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что менопауза вызывает метаболические изменения в мозге, которые могут увеличить риск развития болезни Альцгеймера.Специалисты Медицинского колледжа Вейл Корнелл и Университета Аризоны могут помочь решить давнюю тайну о болезни Альцгеймера, а именно, почему женщины чаще страдают нейродегенеративным расстройством, чем мужчины, даже учитывая тот факт, что женщины в среднем живут дольше. Исследователи говорят, что результаты также в конечном итоге могут привести к разработке новых скрининговых тестов и ранних вмешательств для обращения вспять или замедления наблюдаемых метаболических изменений.Болезнью Альцгеймера страдает более 5 миллионов американцев, в том числе одна треть старше 85 лет. «Это исследование предполагает, что у женщин критический период наступает, когда они достигают 40-50 лет. Тогда можно обнаружить метаболические изменения, ответственные за более высокий риск развития болезни и, следовательно, применить стратегии для его снижения», - говорит ведущий автор эксперимента доктор Лиза Москони (Lisa Mosconi).Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLoS One».