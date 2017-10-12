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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеНизкий уровень кальция в сыворотке крови может увеличить риск внезапной остановки сердца
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Низкий уровень кальция в сыворотке крови может увеличить риск внезапной остановки сердца


Низкий уровень кальция в сыворотке крови может увеличить риск внезапной остановки сердца
Фото: AmericaRU.com
Внезапная остановка сердца смертельна для более 90 процентов пациентов, и более половины мужчин и около 70 процентов женщин, умерших от состояния, не имеют клинической истории болезни сердца. Это одна из главных причин смерти в Соединенных Штатах, которая убивает больше человек, чем любой вид рака.

Эти отрезвляющие факты стимулируют к поиску простых и относительно недорогих способов идентификации лиц с более высоким риском внезапной остановки сердца. Новое исследование показало, что люди с более низким уровнем кальция в крови, который легко контролируется, чаще испытывают внезапную остановку сердца, чем люди с более высоким уровнем кальция.

«Мы обнаружили, что уровни кальция в сыворотке крови были ниже у лиц, которые перенесли внезапную остановку сердца, чем в контрольной группе. Пациенты с показателем <8,95 мг/дл имели в два раза больше шансов внезапной остановки сердца по сравнению с теми, у кого уровень кальция в сыворотке крови был > 9,55 мг/дл. Результат сохранялся даже после учета нескольких факторов, включая демографические данные, риск сердечно-сосудистых заболеваний и сопутствующие заболеваний, а также использование лекарственных средств», - объяснил ведущий автор исследования Самит Чу (Sumeet Chugh) из Кардиологического института Седарс-Синай.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Mayo Clinic Proceedings».
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