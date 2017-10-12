Низкий уровень кальция в сыворотке крови может увеличить риск внезапной остановки сердца

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Эти отрезвляющие факты стимулируют к поиску простых и относительно недорогих способов идентификации лиц с более высоким риском внезапной остановки сердца. Новое исследование показало, что люди с более низким уровнем кальция в крови, который легко контролируется, чаще испытывают внезапную остановку сердца, чем люди с более высоким уровнем кальция.
«Мы обнаружили, что уровни кальция в сыворотке крови были ниже у лиц, которые перенесли внезапную остановку сердца, чем в контрольной группе. Пациенты с показателем <8,95 мг/дл имели в два раза больше шансов внезапной остановки сердца по сравнению с теми, у кого уровень кальция в сыворотке крови был > 9,55 мг/дл. Результат сохранялся даже после учета нескольких факторов, включая демографические данные, риск сердечно-сосудистых заболеваний и сопутствующие заболеваний, а также использование лекарственных средств», - объяснил ведущий автор исследования Самит Чу (Sumeet Chugh) из Кардиологического института Седарс-Синай.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Mayo Clinic Proceedings».
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