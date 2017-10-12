Бариатрическая хирургия снижает риск развития рака у пациентов с тяжелым ожирением

12 октября 2017 года, 16:30

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что пациенты с тяжелыми формами ожирения, которые подвергаются бариатрической хирургии, снижают риск развития рака как минимум на треть.«Мы обнаружили, что хирургическое вмешательство связано с уменьшенным риском развития рака, особенно раковых заболеваний, связанных с ожирением, включая рак молочной железы в постменопаузе, рак эндометрия, рак поджелудочной железы и рак толстой кишки. Удивительно, насколько велика опасность рака», - объясняет ведущий автор исследования Дэниел Шауэр (Daniel Schauer) из Университета Цинциннати. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Annals of Surgery».Ученые проанализировали данные 22198 пациентов, которым в период с 2005 по 2012 год была проведена хирургическая операция по снижению веса, а также 66427 пациентов, страдающих ожирением, но находящихся под наблюдением. Более 80 процентов пациентов в исследовании были женщинами.У пациентов, перенесших бариатрическую хирургию, риск развития рака был на 33 процента ниже, чем в других случаях. Риск рака молочной железы в постменопаузе снизился на 42 процента, а риск развития рака эндометрия снизился на 50 процентов. Риск рака толстой кишки снизился на 41 процент, а риск развития рака поджелудочной железы - на 54 процента.