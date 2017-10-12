В могилах викингов найдено имя Аллаха

12 октября 2017 года, 16:21

Фото: AmericaRU.com

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Имя Аллаха было найдено вышитым на погребальных одеждах в одном из шведских захоронений Эпохи Викингов. Археологи из Швеции назвали находку «ошеломляющей».Сначала археологи не обратили внимания на характерные для викингов шелковые детали одежды, но позже археолог Анники Ларссон (Annika Larsson) из Уппсальского университета, после повторного изучения заметила, что они содержат геометрические узоры куфийской письменности. Письмена были найдены на тканых полосах, а также на одеждах из других могил, из чего ученые сделали вывод, что, возможно, на погребальные обычаи викингов повлиял ислам.На полосах содержатся ранние арабские письмена, оформленные в геометрические орнаменты, в которых упоминаются имена Аллаха и Али. Похожие орнаменты характерны для мавзолеев Центральной Азии.«Обычно мы считали, что восточные артефакты в могилах викингов являются результатом грабежей или торговли, однако найденная одежда не очень объясняет, как подобные элементы смогли стать частью одежды викингов, - сказала Ларссон. – Это ошеломляющее открытие, что ряд подобных костюмов был изготовлен вдали от мусульманского мира. Возможно, викинги подверглись влиянию ислама, может, их привлекла идея о вечной жизни в раю после смерти».Археолог Ларссон уже много лет занимается вопросами использования викингами шелка. Шелк обычно к викингам попадал из Персии и Средней Азии.