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За пределами орбиты Нептуна нашли карликовую планету с кольцами


За пределами орбиты Нептуна нашли карликовую планету с кольцами
Фото: AmericaRU.com
У карликовой планеты Хаумеа, которая находится дальше орбиты Нептуна, нашли кольцевую систему. Это первый объект во внешней части Солнечной системы, у которого есть кольца.

На этой неделе исследователи обнаружили, что яйцевидная карликовая планета Хаумеа - одна из четырех известных, которые окружают Солнце за пределами орбиты Нептуна, - окружена кольцом шириной около 60 километров.

Это третий раз за последние несколько лет, когда ученые обнаружили кольцо вокруг объекта Солнечной системы, который не является полноценной планетой. Новая работа, опубликованная в среду в журнале Nature, предполагает, что кольцевые системы во внешней части Солнечной системы нередки. Аманда Сиккафуз (Amanda Sickafoose), астроном в Массачусетском технологическом институте и Южноафриканской астрономической обсерватории в Кейптауне, уверена, что вскоре будут найдены и другие подобные объекты в районе пояса Койпера.

Кольцо Хаумеи были найдены международной командой астрономов, работающей программой изучения транс-нептунианских объектов. Поскольку эти относительно небольшие тела находятся так далеко, их трудно увидеть даже через самые совершенные телескопы.
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