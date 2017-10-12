За пределами орбиты Нептуна нашли карликовую планету с кольцами

Фото: AmericaRU.com
На этой неделе исследователи обнаружили, что яйцевидная карликовая планета Хаумеа - одна из четырех известных, которые окружают Солнце за пределами орбиты Нептуна, - окружена кольцом шириной около 60 километров.
Это третий раз за последние несколько лет, когда ученые обнаружили кольцо вокруг объекта Солнечной системы, который не является полноценной планетой. Новая работа, опубликованная в среду в журнале Nature, предполагает, что кольцевые системы во внешней части Солнечной системы нередки. Аманда Сиккафуз (Amanda Sickafoose), астроном в Массачусетском технологическом институте и Южноафриканской астрономической обсерватории в Кейптауне, уверена, что вскоре будут найдены и другие подобные объекты в районе пояса Койпера.
Кольцо Хаумеи были найдены международной командой астрономов, работающей программой изучения транс-нептунианских объектов. Поскольку эти относительно небольшие тела находятся так далеко, их трудно увидеть даже через самые совершенные телескопы.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- SpaceX запустила свою 15-ю миссию за год →
- Йеллоустоун грозит человечеству вулканической зимой →
- Практически весь мед содержит опасные пестициды →
- Ученые обнаружили два новых пульсара →
- Полиция Дубаи будет бороться с преступностью на воздушных мотоциклах →
- НАСА хочет изменить ДНК астронавтов, чтобы защитить их от радиации во время полета на Марс →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118261
http://www.americaru.com/news/118261