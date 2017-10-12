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SpaceX запустила свою 15-ю миссию за год


SpaceX запустила свою 15-ю миссию за год
Фото: AmericaRU.com / SpaceX
SpaceX отправил ракету Falcon 9 на орбите в среду вечером для вывода спутника связи Airbus для SES и EchoStar. Этот полет ракеты с мыса Канаверал стал 15-м запуском компании за этот год.

Старт прошел успешно, и спутник весом 5,2 тонны был выведен на «сверхсинхронную» орбиту, а ракета удачно приземлилась на плавучую платформу в 300 км в море к востоку от мыса Канаверал.

Спутник будет транслировать телевещание, интернет и связь
по Северной и Южной Америке в течение 15 лет.
Камера, прикрепленная к верхней части Falcon 9, транслировала весь полет ракеты из космоса.
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