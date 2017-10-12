Травматические переживания могут увеличить риск сердечных заболеваний у женщин

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Риск часто увеличивается после менопаузы. Среди травм указываются автомобильная катастрофа, смерть ребенка, физическое насилие или землетрясение. Исследование показало, что женщин, переживших подобные трудности, была плохая эндотелиальная функция, что означает опасность развития гипертонии. Плохая эндотелиальная функция - известный фактор риска сердечных заболеваний, которые остаются основной причиной смерти среди женщин.
Во время менопаузы все эти условия усиливаются.
Исследование охватило 272 женщины, не достигших менопаузы. В результате выяснилось, что женщины, сообщающие о большом количестве травматического опыта, имели более плохую эндотелиальную функцию по сравнению с женщинами, имевшими меньше травм.
Чтобы сохранить свое сердце здоровым, нужно потреблять больше полезных продуктов: лосось, ягоды, орехи, овсянку.
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