Pornhub теперь использует искусственный интеллект

Фото: AmericaRU.com
Одна из самых больших проблем таких сайтов – это каталогизация пользовательского контента – юзеры часто не соблюдают правила использования базы данных. Как следствие – тысячи клипов описаны некорректно, имеют 1-2 тэга. Это осложняет процесс поиска конкретной темы или исполнителя.
Это проблема, которую Pornhub пытается исправить, внедряя искусственный интеллект, который будет вычищать каждый кадр каждого видео в своем каталоге. Система сможет распознать изображений конкретных моделей, будет создана более полная база данных имен, лиц и позиций. Затем эти данные будут сравниваться с клипами в системе Pornhub, чтобы автоматически помечать и каталогизировать всю обширную библиотеку контента.
Затем система сможет использовать «компьютерное зрение», чтобы идентифицировать действие, выполняемое на экране в любой момент времени.
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