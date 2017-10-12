Pornhub теперь использует искусственный интеллект

12 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Самый крупный в мире сайт видео для взрослых Pornhub тепер использует искусственный интеллект для каталогизации и маркировки каждого клипа в обширной базе данных. Сайт облегчает поиск среди 5 миллионов видео.Одна из самых больших проблем таких сайтов – это каталогизация пользовательского контента – юзеры часто не соблюдают правила использования базы данных. Как следствие – тысячи клипов описаны некорректно, имеют 1-2 тэга. Это осложняет процесс поиска конкретной темы или исполнителя.Это проблема, которую Pornhub пытается исправить, внедряя искусственный интеллект, который будет вычищать каждый кадр каждого видео в своем каталоге. Система сможет распознать изображений конкретных моделей, будет создана более полная база данных имен, лиц и позиций. Затем эти данные будут сравниваться с клипами в системе Pornhub, чтобы автоматически помечать и каталогизировать всю обширную библиотеку контента.Затем система сможет использовать «компьютерное зрение», чтобы идентифицировать действие, выполняемое на экране в любой момент времени.