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Главная страница → Раздел: ЭкономикаК 2020 году появится гибкий, гнущийся iPhone
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К 2020 году появится гибкий, гнущийся iPhone


К 2020 году появится гибкий, гнущийся iPhone
Фото: AmericaRU.com
Apple ведет переговоры с LG Display, чтобы сделать гнущийся OLED-экран для будущей модели iPhone. Такие «складные» смартфоны компания может начать выпускать к 2020 году.

Forget Face ID, безэлементные экраны, которые в будущем могут стать основой для гибких телефонов. Сообщается, что Apple сотрудничает с LG для создания складных OLED-дисплеев для будущего поколения iPhone.

Недавно анонсированный iPhone X представляет собой значительное изменение дизайна Apple, в том числе - передней камеры, которая способна распознавать лицо. Также в него вошел OLED-экран. Apple думает на годы вперед, поэтому включение таких экранов может означать ориентир именно на эту технологию.

Samsung, главный конкурент Apple, является также ведущим производителем OLED в мире.
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