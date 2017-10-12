К 2020 году появится гибкий, гнущийся iPhone

12 октября 2017 года, 12:50

Фото: AmericaRU.com

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Apple ведет переговоры с LG Display, чтобы сделать гнущийся OLED-экран для будущей модели iPhone. Такие «складные» смартфоны компания может начать выпускать к 2020 году.Forget Face ID, безэлементные экраны, которые в будущем могут стать основой для гибких телефонов. Сообщается, что Apple сотрудничает с LG для создания складных OLED-дисплеев для будущего поколения iPhone.Недавно анонсированный iPhone X представляет собой значительное изменение дизайна Apple, в том числе - передней камеры, которая способна распознавать лицо. Также в него вошел OLED-экран. Apple думает на годы вперед, поэтому включение таких экранов может означать ориентир именно на эту технологию.Samsung, главный конкурент Apple, является также ведущим производителем OLED в мире.