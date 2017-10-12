Подростки начинают ненавидеть несколько американских брендов

Фото: AmericaRU.com
Аналитик Пайпер Джеффри (Piper Jaffray) провела опрос о том, как молодые люди в США оценивают небольшие торговые марки в сравнении с крупными корпорациями. Оказалось, что подростки все больше отдают предпочтение малоизвестным брендам и начинают ненавидеть популярные названия роде Nike. Вместо этого они чаще покупают Supreme и Vans.
Другие заметные разочарования включают Fossil Group, Pandora Media, Ralph Lauren, Steve Madden, Deckers Outdoor и Under Armor.
Почти 50% подростков сказали, что Amazon.com является их любимым веб-сайтом, доказав, что в этом году сдвиг в торговле электронной коммерцией усилился. Подростки подсчитали, что они тратят около 17% своего времени в Интернете для покупок, по сравнению с 15% год назад.
Продовольственные и ресторанные расходы упали до 22% с пика в 24% прошлой весной, но остаются «фокусом для подростков». Starbucks был единственным брендом, который сохранил двузначную процентную долю рынка.
Что касается телефонов, 82% респондентов заявили, что покупают продукцию Apple. Их любимыми приложениями были Snapchat и Instagram от Facebook.
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