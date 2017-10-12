Выращивание апельсинов во Флориде будет самым низким за 75 лет

Фото: AmericaRU.com
После десятилетия борьбы с болезнью, убивающей деревья, и снижения урожайности, производители, наконец-то, смогли выйти на высокий уровень работы. Всего за несколько недель до сбора апельсинов по штату ударил ураган, и этот удар стал сокрушительным для «цитрусовой индустрии».
Общая сумму ущерба от Ирмы составила более 800 миллионов долларов. Самый низкий урожай за 75 лет для сбора цитрусов – это намного худший прогноз, чем ожидался ранее.
По данным Департамента сельского хозяйства Флориды, около 60% всех цитрусовых в штате выращивается в районе Саншайн, ежегодная прибыль составляла 1 миллиард долларов.
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