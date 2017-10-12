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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВыращивание апельсинов во Флориде будет самым низким за 75 лет
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Выращивание апельсинов во Флориде будет самым низким за 75 лет


Выращивание апельсинов во Флориде будет самым низким за 75 лет
Фото: AmericaRU.com
В штате Флорида, пострадавшем от урагана Ирма, сильно пострадал одна из важных сфер экономики – сельское хозяйство. В частности, ураган Ирма нанес урон апельсиновым плантациям, поэтому в штате будет самый низкий урожай цитрусовых за 75 лет.

После десятилетия борьбы с болезнью, убивающей деревья, и снижения урожайности, производители, наконец-то, смогли выйти на высокий уровень работы. Всего за несколько недель до сбора апельсинов по штату ударил ураган, и этот удар стал сокрушительным для «цитрусовой индустрии».

Общая сумму ущерба от Ирмы составила более 800 миллионов долларов. Самый низкий урожай за 75 лет для сбора цитрусов – это намного худший прогноз, чем ожидался ранее.

По данным Департамента сельского хозяйства Флориды, около 60% всех цитрусовых в штате выращивается в районе Саншайн, ежегодная прибыль составляла 1 миллиард долларов.
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