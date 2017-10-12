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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСгоревшая американка успела сказать пожарным, кто ее поджег
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Сгоревшая американка успела сказать пожарным, кто ее поджег


Сгоревшая американка успела сказать пожарным, кто ее поджег
Фото: AmericaRU.com
Сгоревшая девушка перед тем, как умереть, успела произнести имя того, кто бросил ее в огонь. На этой неделе начался судебный процесс по поводу ужасной смерти 19-летней Джессики Чемберс (Jessica Chambers) из Миссисипи, которую нашли сильно обгоревшей рядом с полыхающей машиной.

До того, как она умерла, она успела произнести имя Эрик, говорят пожарные, и что это именно тот, кто виноват в жуткой смерти девушки. В результате был обвинен 29-летний Квинтон Теллис.

Теллис не признал себя виновным в смерти Джессики Чемберс, которая получила ожоги на 93% ее тела 6 декабря 2014 года в Сулленде, штат Миссисипи. Через несколько часов она умерла в больнице Мемфиса. Прокуроры говорят, что Теллис оставил Чамберс и ее машину на сельской дороге и оставил умирать.

Прокурор Джон Чемпион сказал в своем вступительном заявлении, что Теллис и Чемберс занимались сексом в своей машине вечером, а позже ее нашли обожженной. Скорее всего, Теллис душил ее и подумал, что она умерла, поэтому отвез ее в глухое место и поджег, облив бензином, чтобы скрыть следы. На жертве было только обгоревшее нижнее белье, и она едва смогла связать пару слов.

Теллис может получить пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения. Также его могут судит в Луизиане за пытки и смерти 34-летней аспирантки Минг-Чен Ксяо.
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