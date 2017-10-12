10 недель, 10 ураганов - 124-летний рекорд

Фото: AmericaRU.com
Офелия не представляет угрозы для Соединенных Штатов, хотя может повлиять на Ирландию. Тем не менее, это ураган приносит рекорд - последний раз 10 атлантических штормов последовательно стали ураганами в 1893 году. Поскольку технология слежения была более примитивной, то, по словам метеорологов, некоторые слабые тропические штормы или тропические депрессии, возможно, остались незамеченными в более поздние годы.
В 1878 и 1886 годах также пронеслось по 10 атлантических ураганов, сказал Боб Хенсон (Bob Henson), метеоролог Weather Underground. До сих пор ни разу не было отмечено 11 ураганов, но поскольку наблюдения ведутся с 1851 года, возможно, что этот рекорд просто не был зафиксирован.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Пожары Калифорнии забрали жизни 23 человек, 285 пропавших без вести →
- Владелец дома снимал своих гостей в спальне на камеру →
- Марк Цукерберг извинился за свое виртуальное турне →
- Альпинист мирового класса покончил с собой, потому что лавина убила его подругу →
- Еще один трехлетний ребенок оставлен на ночь на улице – на этот раз в поле кукурузы →
- Число погибших от пожаров на севере Калифорнии выросло до 17 человек →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118245
http://www.americaru.com/news/118245