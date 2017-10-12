10 недель, 10 ураганов - 124-летний рекорд

12 октября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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С переходом тропического шторма Офелия принес печальный рекорд - 10 атлантических штормов подряд достигли уровня урагана. Такое происходило всего 4 раза, и только один раз – в столетии.Офелия не представляет угрозы для Соединенных Штатов, хотя может повлиять на Ирландию. Тем не менее, это ураган приносит рекорд - последний раз 10 атлантических штормов последовательно стали ураганами в 1893 году. Поскольку технология слежения была более примитивной, то, по словам метеорологов, некоторые слабые тропические штормы или тропические депрессии, возможно, остались незамеченными в более поздние годы.В 1878 и 1886 годах также пронеслось по 10 атлантических ураганов, сказал Боб Хенсон (Bob Henson), метеоролог Weather Underground. До сих пор ни разу не было отмечено 11 ураганов, но поскольку наблюдения ведутся с 1851 года, возможно, что этот рекорд просто не был зафиксирован.