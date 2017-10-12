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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПожары Калифорнии забрали жизни 23 человек, 285 пропавших без вести
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Пожары Калифорнии забрали жизни 23 человек, 285 пропавших без вести


Пожары Калифорнии забрали жизни 23 человек, 285 пропавших без вести
Фото: AmericaRU.com
Все города на севере Калифорнии эвакуированы, поскольку огненная буря от 15 стихийных пожаров растет. Погибли 23 человека, 285 пропали без вести, сообщают власти штата.

Более 160 000 акров в трех округах сгорели полностью. Сильные ветры способствуют распространению огня в винодельческом регионе и затрудняют его тушение. Эвакуированы Калистога, Гейзервиль, Напа, оставшаяся часть Санта-Розы и другие города восточной части долины Сонома. Только в последнем районе вывезли 25 тысяч человек, всего – более 40 тысяч.

«Огонь не является непосредственной угрозой, но условия могут быстро меняться. Район опасен», - сказали в полиции.
Ранее пропавшими без вести считались 600 человек, 315 нашли. Еще 285 человек до сих пор не обнаружены.

Губернатор Джерри Браун (Jerry Brown) объявил чрезвычайное положение, отметив, что этот пожар – один из самых больших в истории штата.
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