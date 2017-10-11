Слишком много сахара? Даже «здоровые люди» подвержены риску развития сердечных заболеваний

Фото: AmericaRU.com
Специалисты Университета Суррея обнаружили у группы испытуемых здоровых мужчин повышенный уровень клеток жировой ткани в крови и печени. Эти люди употребляли в пищу продукты с высоким содержанием сахара. Другая группа придерживалась рациона с низким содержанием сахара - не более 140 калорий в день - количество, близкое к рекомендованному, в то время как испытуемые, следующие диете с высоким содержанием сахара, употребляли по 650 калорий в день.
Спустя 12 недель диеты с высоким содержанием сахара мужчины, у которых был отмечен высокий уровень жира в печени – жировой гепатоз – продемонстрировали изменения в метаболизме жиров, что связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов и инсультов. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Clinical Science».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Как минимизировать вред энергетических напитков? →
- Ученые научились выращивать клетки человеческого мозга в лаборатории →
- Плохой сон буквально сводит с ума →
- Сегодня в 10 раз больше детей и подростков страдает ожирением, чем 40 лет назад →
- Одиночество - главный фактор риска суицидальных мыслей →
- Как справиться со стрессом на рабочем месте? →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118241
http://www.americaru.com/news/118241