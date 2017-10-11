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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСлишком много сахара? Даже здоровые люди подвержены риску развития сердечных заболеваний
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Слишком много сахара? Даже «здоровые люди» подвержены риску развития сердечных заболеваний


Слишком много сахара? Даже здоровые люди подвержены риску развития сердечных заболеваний
Фото: AmericaRU.com
Здоровые люди, употребляющие много сахара, подвергаются повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты Университета Суррея обнаружили у группы испытуемых здоровых мужчин повышенный уровень клеток жировой ткани в крови и печени. Эти люди употребляли в пищу продукты с высоким содержанием сахара. Другая группа придерживалась рациона с низким содержанием сахара - не более 140 калорий в день - количество, близкое к рекомендованному, в то время как испытуемые, следующие диете с высоким содержанием сахара, употребляли по 650 калорий в день.

Спустя 12 недель диеты с высоким содержанием сахара мужчины, у которых был отмечен высокий уровень жира в печени – жировой гепатоз – продемонстрировали изменения в метаболизме жиров, что связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов и инсультов. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Clinical Science».
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