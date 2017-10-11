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Как минимизировать вред энергетических напитков?


Как минимизировать вред энергетических напитков?
Фото: AmericaRU.com
Поскольку во многих странах разрешена продажа энергетических напитков молодым людям, важно определить способы минимизации их потенциального вреда.

Новое исследование, опубликованное в журнале «Journal of Nutrition Education and Behavior», предусмотрело уникальные способы, предложенные самими молодыми людьми для сокращения употребления энергетических напитков. В дополнение к большему количеству исследований и освещению проблемы, эти стратегии включают внесение изменений в политику, касающуюся продаж, упаковки, цены и доступности напитков.

Энергетические напитки - безалкогольные напитки, содержащие кофеин и другие ингредиенты, составляют более 30 миллиардов долларов продаж в более чем 160 странах. Они могут вызвать неблагоприятные последствия для здоровья, такие как головные боли, тошноту, проблемы со сном, судороги, тревогу, проблемы с сердцем и внезапную смерть.

«Мы обнаружили рост случаев неблагоприятного исхода передозировки энергетическими напитками среди подростков. Это означает, что необходимо повысить осведомленность молодых людей о потенциальных последствиях энергетических напитков и альтернативных путях повышения уровня энергии, таких как хорошее питание, физическая активность и сон», - отметили специалисты Детского института Телетона в Австралии, проводившие исследование.
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