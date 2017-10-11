Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:24 pm | Чикаго 2:24 pm | Сан-Франциско 12:24 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые научились выращивать клетки человеческого мозга в лаборатории
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ученые научились выращивать клетки человеческого мозга в лаборатории


Ученые научились выращивать клетки человеческого мозга в лаборатории
Фото: AmericaRU.com
Доктор Ли Ган (Li Gan) хочет найти лечение, которое поможет пациентам с болезнью Альцгеймера. Как и большинство исследователей, она столкнулась с несколькими препятствиями.

Когда исследователи, как Ган, ищут потенциально новые лекарства, они должны проверить действие препаратов на клетках человека, чтобы подтвердить их эффективность. Исторически эти тесты проводились на раковых клетках, которые часто не соответствуют биологии клеток человеческого мозга.

«Проблема в том, что клетки мозга реальных людей не могут выжить, поэтому нам нужно спроектировать клетки человека в лаборатории. Но это не так просто, как может показаться», - объяснила Ган, старший исследователь Института Гладстона. Многие ученые используют для решения этой проблемы индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые создаются путем перепрограммирования клеток кожи и становятся стволовыми клетками, которые затем могут быть преобразованы в клетки любого типа.

Ган и ее коллеги обнаружили новый метод производства индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, с помощью которого они могут манипулировать генетическим составом клеток для производства тысяч нейронов из одной стволовой клетки. Подробности о новой технике были опубликованы в журнале «Stem Cell Reports».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118237
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918 квартира в Санни Айлс Бич, 19380 COLLINS AV # 918
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus