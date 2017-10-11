Ученые научились выращивать клетки человеческого мозга в лаборатории

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Когда исследователи, как Ган, ищут потенциально новые лекарства, они должны проверить действие препаратов на клетках человека, чтобы подтвердить их эффективность. Исторически эти тесты проводились на раковых клетках, которые часто не соответствуют биологии клеток человеческого мозга.
«Проблема в том, что клетки мозга реальных людей не могут выжить, поэтому нам нужно спроектировать клетки человека в лаборатории. Но это не так просто, как может показаться», - объяснила Ган, старший исследователь Института Гладстона. Многие ученые используют для решения этой проблемы индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые создаются путем перепрограммирования клеток кожи и становятся стволовыми клетками, которые затем могут быть преобразованы в клетки любого типа.
Ган и ее коллеги обнаружили новый метод производства индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, с помощью которого они могут манипулировать генетическим составом клеток для производства тысяч нейронов из одной стволовой клетки. Подробности о новой технике были опубликованы в журнале «Stem Cell Reports».
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