Йеллоустоун грозит человечеству вулканической зимой

11 октября 2017 года, 20:31

Фото: AmericaRU.com

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Ученые из Университета штата Аризона предупредили, что извержение вулкана Йеллоустоун может угрожать глобальной экосистеме и человечеству. Вопреки прошлым исследованиям, которое сообщали, что геологические процессы, ведущие к извержению, будут проходить еще тысячи лет, новые данные показывают неоптимистичные прогнозы.Тревожные предсказания исходят из новых исследований, проведенных экспертами в Аризонском государственном университете. Новое исследование было проведено для того, чтобы вулканологи смогли точнее спрогнозировать следующее извержение супервулкана. Последнее извержение Йеллоустоуна произошло около 631 тысяч лет назад.Последние научные исследования подтвердили, что под Йеллостоунским национальным парком находится супервулкан, который может извергнуть тысячи кубических километров породы и золы в атмосферу, погрузив Землю во тьму. Без доступа солнечного света может настать так называемая вулканическая зима.При вулканической зиме понижается температура планеты, так как пепел, серная кислота и вода, блокирует проникновение солнечного света. Затем пострадает сельскохозяйственное производство, начнется глобальный голод и массово вымрет множество видов животных из-за токсического воздействия вулканического пепла на атмосферу.Вместо ожидаемых тысячелетий, вулкан может извергнуться в течение как нескольких лет, так и нескольких десятилетий.