Alibaba вложит 15 миллиардов долларов в новые технологии

Фото: AmericaRU.com
Alibaba планирует нанять порядка ста специалистов по искусственному интеллекту (AI), квантовым вычислениям и финансовым технологиям. «Наша школа DAMO будет на первых позициях по разработкам технологий нового поколения, которые простимулируют рост Alibaba и наших партнеров», - сказал главный технический директор Джефф Чжан (Jeff Zhang).
Недавно китайскому гиганту и его филиалам удалось серьезно расшириться и бросить вызов таким игрокам как Amazon. В прошлом году Alibaba инвестировала около двух миллиардов долларов в приобретение контрольного пакета акций розничного магазина Lazada.com в Сингапуре, создав сеть центров электронной торговли в Юго-Восточной Азии. Также компания пыталась выкупить за 1,2 миллиарда долларов систему денежных переводов MoneyGram в США, но из-за угрозы национальной безопасности сделка не состоялась.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Лауреат Нобелевской премии по экономике говорит, что каждый наш выбор может улучшить жизнь →
- Пиво из Нью-Йорка и Нью-Джерси стало лучшим на Большом Американском фестивале пива →
- В Северную Америку из Европы – за 100 долларов? Это возможно →
- Первый прототип грузовика Tesla завершен →
- Facebook вложит миллиард долларов в развитие штата Вирджиния →
- Цены на Netflix растут →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118233
http://www.americaru.com/news/118233