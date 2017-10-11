Alibaba вложит 15 миллиардов долларов в новые технологии

11 октября 2017 года, 19:58

Фото: AmericaRU.com

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Крупнейшая компания электронной коммерции в Китае Alibaba Group Holding Ltd вложит в создание зарубежных исследовательских центров 15 миллиардов долларов. Таким образом, компания планирует бросить свои ресурсы на конкуренцию с мировыми лидерами в области электронной коммерции, логистики и облачных технологий.Alibaba планирует нанять порядка ста специалистов по искусственному интеллекту (AI), квантовым вычислениям и финансовым технологиям. «Наша школа DAMO будет на первых позициях по разработкам технологий нового поколения, которые простимулируют рост Alibaba и наших партнеров», - сказал главный технический директор Джефф Чжан (Jeff Zhang).Недавно китайскому гиганту и его филиалам удалось серьезно расшириться и бросить вызов таким игрокам как Amazon. В прошлом году Alibaba инвестировала около двух миллиардов долларов в приобретение контрольного пакета акций розничного магазина Lazada.com в Сингапуре, создав сеть центров электронной торговли в Юго-Восточной Азии. Также компания пыталась выкупить за 1,2 миллиарда долларов систему денежных переводов MoneyGram в США, но из-за угрозы национальной безопасности сделка не состоялась.