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Главная страница → Раздел: В миреЭсминец ВМС США провел рейд в спорной акватории
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Эсминец ВМС США провел рейд в спорной акватории


Эсминец ВМС США провел рейд в спорной акватории
Фото: AmericaRU.com
Во вторник эсминец ВМС США провел операцию «открытое море» в районе спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, сообщила служба CNN, ссылаясь на министерство обороны.

USS Chafee класса «Арли Бёрк» прошелся рядом с островами в акватории, которую Китай считает своими территориальными водами. По словам военных чиновников, эта операция является частью стратегии, направленной на то, чтобы оспорить «чрезмерные морские амбиции Пекина». США считает эту акваторию международной.

Парасельские острова контролируются Китаем с 1974 года, однако на них претендуют Вьетнам и Тайвань. Напряженность начала возрастать, когда в 2014 году Китай начал проводить разведывательные работы по добыче нефти. Небольшая акватория с рифами и маленькими островками стала яблоком раздора для нескольких стран. Китай же продолжает подливать масла в огонь, потихоньку осваивая маленькое пятно на карте. Китай превращает песчаные отмели в острова, строит на них аэродромы, порты и маяки.

Министерство обороны КНР осудило операцию и назвало «провокацией», заявив что «решительно выступает против демонстрации силы со стороны США». Также Китай выразил озабоченность с возможными авариями на воде и в воздухе.
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