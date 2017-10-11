Эсминец ВМС США провел рейд в спорной акватории

Фото: AmericaRU.com
USS Chafee класса «Арли Бёрк» прошелся рядом с островами в акватории, которую Китай считает своими территориальными водами. По словам военных чиновников, эта операция является частью стратегии, направленной на то, чтобы оспорить «чрезмерные морские амбиции Пекина». США считает эту акваторию международной.
Парасельские острова контролируются Китаем с 1974 года, однако на них претендуют Вьетнам и Тайвань. Напряженность начала возрастать, когда в 2014 году Китай начал проводить разведывательные работы по добыче нефти. Небольшая акватория с рифами и маленькими островками стала яблоком раздора для нескольких стран. Китай же продолжает подливать масла в огонь, потихоньку осваивая маленькое пятно на карте. Китай превращает песчаные отмели в острова, строит на них аэродромы, порты и маяки.
Министерство обороны КНР осудило операцию и назвало «провокацией», заявив что «решительно выступает против демонстрации силы со стороны США». Также Китай выразил озабоченность с возможными авариями на воде и в воздухе.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Женщины едут за границу для пластической операции и застревают в стране, потому что больше не похожи на фото в паспорте →
- Человек-акула пострадал от запрета на ношение паранджи →
- Россия обвинила США, что те не борются с ИГИЛ →
- НАТО усиливает свое присутствие на Черном море →
- Южная Корея обзаведется бомбами, которые смогут оставить Пхеньян без электричества →
- Со дня смерти Че Гевары прошло 50 лет →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118231
http://www.americaru.com/news/118231