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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВладелец дома снимал своих гостей в спальне на камеру
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Владелец дома снимал своих гостей в спальне на камеру


Владелец дома снимал своих гостей в спальне на камеру
Фото: AmericaRU.com
Супружеская пара из Индианы, которая снимала комнату с помощью сервиса Airbnb, обнаружила нетипичное мерцание на детекторе дыма. Когда они изучили проблему, то выяснилось, что это встроенная в детектор камера, направленная прямо на кровать.

Дерек Штарнс (Derek Starnes) рассказал ABC «Action News», что он и его жена были «встревожены» происшествием. По словам Штарнса, когда в детекторе дыма он обнаружил камеру, которая снимала видео на SD-карту, он вызвал полицию.

«Нам удалось изъять множество устройств хранения данных на компьютере, в том числе жесткие диски и SD-карты для ноутбуков», - сказал лейтенант полиции Боб Бурк (Bob Bourque). Он также добавил, что на носителях обнаружено «несколько разных людей». Некоторые видео датируются 2008 годом.

Владелец дома, 56-летний Уэйн Натт (Wayne Natt), был арестован по обвинению в видео-вуйеризме. Натт признался, что камера ему была нужна, чтобы записывать на видео свои сексуальные приключение, но ни в коем случае не гостей.

Представитель Airbnb Бенджамин Брейт (Benjamin Breit) отреагировал на это, сказав: «Мы возмущены произошедшим и исключили этого человека из нашего сообщества. Мы очень серьезно относимся к вопросам конфиденциальности и надеемся, что сможем помочь правоохранительным органам».
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