Практически весь мед содержит пестициды

Фото: AmericaRU.com
Пестицид является нейроактивным для пчел и может оказывать влияние на когнитивные функции насекомых. В том числе на дезориентацию в пространстве, что пагубно сказывается на выживаемости пчел.
По самому высокому уровню загрязнения лидирует Северная Америка с ее 86 процентами. Потом Азия (80 процентов), Европа (79 процентов), а самый узкий уровень в Южной Америке. Ученые установили, что неоникотиноиды не просто токсичны для пчел, но и являются одним из факторов вымирания пчелиных колоний. А это в свою очередь может привести к серьезным последствиям для производства продуктов питания, поскольку эти насекомые имеют жизненно важное значения для опыления растений.
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