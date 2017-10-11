Практически весь мед содержит пестициды

11 октября 2017 года, 16:40

Фото: AmericaRU.com

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Новые исследования показывают, что неоникотиноиды – широко используемые пестициды, которые, по мнению большинства ученых, вредны для медоносных пчел, часто встречаются в различных образцах меда со всего мира. Результаты исследования, опубликованные в журнале «Science», показали, что неониотиноиды найдены в 75 процентах образцов меда, который был собран в период между 2012 и 2016 годами.Пестицид является нейроактивным для пчел и может оказывать влияние на когнитивные функции насекомых. В том числе на дезориентацию в пространстве, что пагубно сказывается на выживаемости пчел.По самому высокому уровню загрязнения лидирует Северная Америка с ее 86 процентами. Потом Азия (80 процентов), Европа (79 процентов), а самый узкий уровень в Южной Америке. Ученые установили, что неоникотиноиды не просто токсичны для пчел, но и являются одним из факторов вымирания пчелиных колоний. А это в свою очередь может привести к серьезным последствиям для производства продуктов питания, поскольку эти насекомые имеют жизненно важное значения для опыления растений.