Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:24 am | Чикаго 8:24 am | Сан-Франциско 6:24 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаПрактически весь мед содержит пестициды
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Практически весь мед содержит пестициды


Практически весь мед содержит пестициды
Фото: AmericaRU.com
Новые исследования показывают, что неоникотиноиды – широко используемые пестициды, которые, по мнению большинства ученых, вредны для медоносных пчел, часто встречаются в различных образцах меда со всего мира. Результаты исследования, опубликованные в журнале «Science», показали, что неониотиноиды найдены в 75 процентах образцов меда, который был собран в период между 2012 и 2016 годами.

Пестицид является нейроактивным для пчел и может оказывать влияние на когнитивные функции насекомых. В том числе на дезориентацию в пространстве, что пагубно сказывается на выживаемости пчел.

По самому высокому уровню загрязнения лидирует Северная Америка с ее 86 процентами. Потом Азия (80 процентов), Европа (79 процентов), а самый узкий уровень в Южной Америке. Ученые установили, что неоникотиноиды не просто токсичны для пчел, но и являются одним из факторов вымирания пчелиных колоний. А это в свою очередь может привести к серьезным последствиям для производства продуктов питания, поскольку эти насекомые имеют жизненно важное значения для опыления растений.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118227
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
красиво обустроенная квартира с замечательными видами красиво обустроенная квартира с замечательными видами
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Медицина
Стоп Наркотики Recovery Centre addiction Стоп Наркотики Recovery Centre addiction
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus