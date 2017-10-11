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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМарк Цукерберг извинился за свое виртуальное турне
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Марк Цукерберг извинился за свое виртуальное турне


Марк Цукерберг извинился за свое виртуальное турне
Фото: AmericaRU.com
Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) на своей страничке Facebook извинился за тур по Пуэрто-Рико, который он совершил с помощью виртуальной реальности.

Генеральный директор Facebook использовал возможности виртуальной реальности, чтобы обсудить оказание помощи для острова от его компании. Напомним, что ураган Мария уничтожил инфраструктуру Пуэрто-Рико почти полностью. Однако мультяшный улыбающийся аватар Цукерберга на фоне разоренного острова многим пришелся не по вкусу.

«Мне кажется, было бы более корректно, если бы мы увидели ваши настоящие лица. То, что виртуальные персонажи обсуждают реальную катастрофу, выглядит немного диковато», - написал один из комментаторов на Facebook.

На что Цукерберг спустя час ответил: «Очевидно, когда ты сам в VR, то окружающая среда кажется тебе реальной, но это чувство сопереживания трудно передать людям, которые наблюдают за тобой со стороны, как за виртуальным 2D персонажем. Над этим нужно будет поработать».

Как можно увидеть, оказаться внутри виртуальной реальности или смотреть на нее со стороны - это разные вещи. И, несмотря, на свой опыт в космосе, виртуальная реальность от компании Facebook далека до идеала. Попытка Цукерберга на самом деле заслуживает похвалы, ведь он хотел как лучше, но мультяшная VR - не совсем подходящая платформа для района, который пострадал от катастрофы.
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