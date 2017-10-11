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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАльпинист мирового класса покончил с собой, потому что лавина убила его подругу
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Альпинист мирового класса покончил с собой, потому что лавина убила его подругу


Альпинист мирового класса покончил с собой, потому что лавина убила его подругу
Фото: AmericaRU.com
Лавина на юго-западе Монтаны, в районе пика Имп, 9 октября накрыла двух альпинистов. Хэйден Кеннеди (Hayden Kennedy), 27-летний альпинист мирового класса, супел выбраться из-под завалов снега, а его 23-летняя подруга Инге Перкинс погибла.

В докладе, опубликованном во вторник Национальным центром лесных лавин в Галлатине, говорится, что Кеннеди обыскал округу, а затем пошел искать помощь. В понедельник обнаружили тело Перкинс под тремя футами снега.
В воскресенье, когда стало понятно, что Инге погибла, Кеннеди покончил с собой, не сумев пережить потерю любимой, сообщил отец альпиниста.

Кеннеди и Перкинс были известными во всем мире альпинистами. Кеннеди поднялся на самые высокие горы земного шара. В 2014 году Elevation Outdoors назвал его «лучшим молодым альпинистом на планете».
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