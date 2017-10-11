Плохой сон буквально сводит с ума

11 октября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

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Не нужны научные доказательства, чтобы знать, что недостаток сна делает человека очень расстроенным. Однако отсутствие сна может привести к психическим заболеваниям.Национальный альянс по психическим заболеваниям подтверждает, что бессонница становится причиной депрессии, тревоги и других психологических состояния, по крайней мере, у половины людей, страдающих плохим сном.Ученые пока не понимают, почему сон и настроение настолько связаны. В одном из исследований, опубликованном в Current Biology, изучалось влияние сна на глубокие части мозга в височной доли, которые играют определенную роль в нашей способности регулировать эмоции. Участники исследования не спали более 35 часов.Магнитно-резонансная томография показала, что они имели определенный отклик в этих участках мозга, при этом связи с другими областями мозга были слабее. Скорее всего, это причина, по которой люди, которые лишены сна, как правило, эмоционально неустойчивы. Короче говоря, недостаток сна препятствует способности регулировать эмоции.«С плохим сном мысли могут быть более негативными, и обработка их может с большей вероятностью включать отрицательные решения или реакции, приводящие к отрицательным эмоциям», - говорит Дженна Карл (Jenna Carl), клинический психолог из медицинского центра Big Health.Оказывается, сохранение постоянного графика сна и не менее восьми часов за ночь может быть одним из наиболее эффективных способов управления психологическими состояниями. Специалисты в области психического здоровья подчеркивают важность получения большого количества сна, поскольку это один из наиболее эффективных способов контроля симптомов депрессии, тревоги и биполярного расстройства.