Женщины едут за границу для пластической операции и застревают в стране, потому что больше не похожи на фото в паспорте

11 октября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Три женщины были задержаны в аэропорту в Южной Корее, потому их лица после пластической хирургии перестали быть похожи на фотографии в паспорте.Согласно сообщению, три подруги возрастом чуть больше 20 лет, легли под нож. В результате их лица настолько опухли, что они перестали быть похожи на свои фото в документах. По этой причине их не пропустили на контроле аэропорта Южной Кореи.Девушек, которые еще были частично в бинтах, задержали и допросили сотрудники миграционной службы. Им пришлось доказывать, что документы действительно принадлежат им.Южная Корея имеет быстро развивающуюся и недорогую индустрию пластической хирургии в комплекте с туристическими пакетами, которые включают косметические процедуры, а затем поездки на сафари. Особенно большой популярностью эти услуги пользуются у китаянок.