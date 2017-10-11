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Главная страница → Раздел: В миреЖенщины едут за границу для пластической операции и застревают в стране, потому что больше не похожи на фото в паспорте
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Женщины едут за границу для пластической операции и застревают в стране, потому что больше не похожи на фото в паспорте


Женщины едут за границу для пластической операции и застревают в стране, потому что больше не похожи на фото в паспорте
Фото: AmericaRU.com
Три женщины были задержаны в аэропорту в Южной Корее, потому их лица после пластической хирургии перестали быть похожи на фотографии в паспорте.

Согласно сообщению, три подруги возрастом чуть больше 20 лет, легли под нож. В результате их лица настолько опухли, что они перестали быть похожи на свои фото в документах. По этой причине их не пропустили на контроле аэропорта Южной Кореи.

Девушек, которые еще были частично в бинтах, задержали и допросили сотрудники миграционной службы. Им пришлось доказывать, что документы действительно принадлежат им.

Южная Корея имеет быстро развивающуюся и недорогую индустрию пластической хирургии в комплекте с туристическими пакетами, которые включают косметические процедуры, а затем поездки на сафари. Особенно большой популярностью эти услуги пользуются у китаянок.
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