Женщины едут за границу для пластической операции и застревают в стране, потому что больше не похожи на фото в паспорте

Фото: AmericaRU.com
Согласно сообщению, три подруги возрастом чуть больше 20 лет, легли под нож. В результате их лица настолько опухли, что они перестали быть похожи на свои фото в документах. По этой причине их не пропустили на контроле аэропорта Южной Кореи.
Девушек, которые еще были частично в бинтах, задержали и допросили сотрудники миграционной службы. Им пришлось доказывать, что документы действительно принадлежат им.
Южная Корея имеет быстро развивающуюся и недорогую индустрию пластической хирургии в комплекте с туристическими пакетами, которые включают косметические процедуры, а затем поездки на сафари. Особенно большой популярностью эти услуги пользуются у китаянок.
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