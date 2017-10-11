Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:24 am | Чикаго 5:24 am | Сан-Франциско 3:24 am
Главная страница → Раздел: АналитикаЧто 50-летние птицы могут рассказать о загрязнении воздуха
Аналитика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Что 50-летние птицы могут рассказать о загрязнении воздуха


Что 50-летние птицы могут рассказать о загрязнении воздуха
Фото: AmericaRU.com
Рогатые жаворонки, жившие в середине 20-го века, могут стать показателем загрязнения воздуха.

Анализируя тела птиц в музейных коллекциях, ученые университета Чикаго смогли отследить картину загрязнения воздуха в США за последние 135 лет. Как показывает новое исследование, воздух на рубеже 20-го века был еще более грязным, чем мы думали, - это находка, которая теперь будет использоваться для улучшения климатических моделей.

Рогатые жаворонки, в дополнение к их ослепительным желтым подбородкам, имеют белое оперение, которое поглощает крошечные частички углерода - свободно плавающая атмосферная сажа цепляется за перья. Сегодня большинство этих певчих птиц способны сохранять свой белый цвет, но на рубеже 20-го века рогатые жаворонки были жалким темно-серым, особенно в районах, где активно добывался уголь.
Благодаря этим птицам ученые могут определить исторический рекорд атмосферной сажи. Ученые сравнили количество сажи на 1367 птицах, хранящихся в музейных коллекциях Rust Belt.

Оказалось, что ранее воздух был намного грязнее, чем считалось. «Сегодня небо в Чикаго остается синим, но на фото Пекина и Дели оно всегда серое. И это не случайно», - говорят авторы исследования.
Читайте также последние новости раздела "Аналитика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118217
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Квартиры - сдам
Майами апартаменты Майами апартаменты
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus