Что 50-летние птицы могут рассказать о загрязнении воздуха

11 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Рогатые жаворонки, жившие в середине 20-го века, могут стать показателем загрязнения воздуха.Анализируя тела птиц в музейных коллекциях, ученые университета Чикаго смогли отследить картину загрязнения воздуха в США за последние 135 лет. Как показывает новое исследование, воздух на рубеже 20-го века был еще более грязным, чем мы думали, - это находка, которая теперь будет использоваться для улучшения климатических моделей.Рогатые жаворонки, в дополнение к их ослепительным желтым подбородкам, имеют белое оперение, которое поглощает крошечные частички углерода - свободно плавающая атмосферная сажа цепляется за перья. Сегодня большинство этих певчих птиц способны сохранять свой белый цвет, но на рубеже 20-го века рогатые жаворонки были жалким темно-серым, особенно в районах, где активно добывался уголь.Благодаря этим птицам ученые могут определить исторический рекорд атмосферной сажи. Ученые сравнили количество сажи на 1367 птицах, хранящихся в музейных коллекциях Rust Belt.Оказалось, что ранее воздух был намного грязнее, чем считалось. «Сегодня небо в Чикаго остается синим, но на фото Пекина и Дели оно всегда серое. И это не случайно», - говорят авторы исследования.