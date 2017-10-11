Лауреат Нобелевской премии по экономике говорит, что каждый наш выбор может улучшить жизнь

11 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Американский экономист Ричард Талер (Richard Thaler) получил в этом году Нобелевскую премию по экономике. Его исследование показывает, как каждый наш выбор влияет на благосостояние.Нелегко ли идти в ногу с новыми предложениями? Невозможно отказаться от хорошей покупки, даже если у вас мало денег? Отказываетесь платить за напиток по завышенной цене, когда вы хотите пить? Если это так, вы нарушили законы традиционной экономики, но вы также подтвердили 40-летнее исследование американского экономиста Ричарда Талера.Он считается «отцом поведенческой экономики», он сделал работу по интеграции экономики и психологии. Исследование Талера помогло экономистам понять, что «поведение человека часто противоречит традиционной экономической логике». Он доказал, что три аспекта человеческой психологии и принятые решения влияют на благосостояние: «когнитивные ограничения», которые заставляют людей действовать рационально, «проблемы самоконтроля», которые не позволяют людям следовать планам, «социальные предпочтения», которые диктуют, действуют ли люди из эгоизма или самоотверженности.Знание того, что есть ловушки в поведении, которые можно избежать, может не решить все наши финансовые проблемы, но улучшит ситуацию, к таким выводам пришел эксперт.