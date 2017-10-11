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Главная страница → Раздел: ЭкономикаЛауреат Нобелевской премии по экономике говорит, что каждый наш выбор может улучшить жизнь
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Лауреат Нобелевской премии по экономике говорит, что каждый наш выбор может улучшить жизнь


Лауреат Нобелевской премии по экономике говорит, что каждый наш выбор может улучшить жизнь
Фото: AmericaRU.com
Американский экономист Ричард Талер (Richard Thaler) получил в этом году Нобелевскую премию по экономике. Его исследование показывает, как каждый наш выбор влияет на благосостояние.

Нелегко ли идти в ногу с новыми предложениями? Невозможно отказаться от хорошей покупки, даже если у вас мало денег? Отказываетесь платить за напиток по завышенной цене, когда вы хотите пить? Если это так, вы нарушили законы традиционной экономики, но вы также подтвердили 40-летнее исследование американского экономиста Ричарда Талера.

Он считается «отцом поведенческой экономики», он сделал работу по интеграции экономики и психологии. Исследование Талера помогло экономистам понять, что «поведение человека часто противоречит традиционной экономической логике». Он доказал, что три аспекта человеческой психологии и принятые решения влияют на благосостояние: «когнитивные ограничения», которые заставляют людей действовать рационально, «проблемы самоконтроля», которые не позволяют людям следовать планам, «социальные предпочтения», которые диктуют, действуют ли люди из эгоизма или самоотверженности.

Знание того, что есть ловушки в поведении, которые можно избежать, может не решить все наши финансовые проблемы, но улучшит ситуацию, к таким выводам пришел эксперт.
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