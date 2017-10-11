Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли тоже заговорили о сексуальных домогательствах Харви Вайнштайна

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Когда Гвинет Пэлтроу исполнилось 22 года, продюсер Харви Вайнштейн взял ее на роль в адаптации Джейн Остин «Эмма». Перед началом съемок он вызвал ее в свой номер отеля в Беверли-Хиллз для рабочей встречи. Вместо обсуждения работы он начал трогать актрису и предложил отправиться с ним в спальню для массажа. «Я была юной, и это меня ошеломило», - призналась актриса в недавнем интервью о сексуальных преследованиях со стороны продюсера, который помог ей сделать карьеру и получить Оскар.
«Я думала, что он меня уволит», - сказала Пелтроу. Она отказала Вайнштайну и пожаловалась тогдашнему бойфренду Бреду Питту. Тот устроил взбучку Вайнштайну, и после продюсер предупредил ее, чтобы она никому не рассказывала о случившемся.
Розанна Аркетт, звезда «Криминального чтива», рассказала похожие вещи о продюсере. Вайнштайн в конце 90-х приглашал в свой номер Анджелину Джоли - об этом она тоже рассказала в свежем интервью. Джоли также отказала Вайнштайну. «В молодости у меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном, и в результате я решила никогда больше не работать с ним, - считает Джоли. - Такое поведение по отношению к женщинам в любой области, любой стране неприемлемо».
Во вторник he New Yorker опубликовала отчет, в который были включены многочисленные обвинения в сексуальном насилии в адрес Вайнштайна, а также большом количестве домогательств. Некоторые жертвы работали в кинокомпаниях Вайнштайна Miramax и Weinstein Company.
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