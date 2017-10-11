Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:54 am | Чикаго 3:54 am | Сан-Франциско 1:54 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесГвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли тоже заговорили о сексуальных домогательствах Харви Вайнштайна
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли тоже заговорили о сексуальных домогательствах Харви Вайнштайна


Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли тоже заговорили о сексуальных домогательствах Харви Вайнштайна
Фото: AmericaRU.com
Все большее число женщин из киноиндустрии заговорили о сексуальном преследовании со стороны известного продюсера Харви Вайнштайна (Harvey Weinstein). Этот скандал стал причиной его увольнения из созданной им же и его братом Бобом компании и завершения карьеры. Среди жертв продюсера оказались Гвинет Пелтроу и Анджелина Джоли.

Когда Гвинет Пэлтроу исполнилось 22 года, продюсер Харви Вайнштейн взял ее на роль в адаптации Джейн Остин «Эмма». Перед началом съемок он вызвал ее в свой номер отеля в Беверли-Хиллз для рабочей встречи. Вместо обсуждения работы он начал трогать актрису и предложил отправиться с ним в спальню для массажа. «Я была юной, и это меня ошеломило», - призналась актриса в недавнем интервью о сексуальных преследованиях со стороны продюсера, который помог ей сделать карьеру и получить Оскар.

«Я думала, что он меня уволит», - сказала Пелтроу. Она отказала Вайнштайну и пожаловалась тогдашнему бойфренду Бреду Питту. Тот устроил взбучку Вайнштайну, и после продюсер предупредил ее, чтобы она никому не рассказывала о случившемся.

Розанна Аркетт, звезда «Криминального чтива», рассказала похожие вещи о продюсере. Вайнштайн в конце 90-х приглашал в свой номер Анджелину Джоли - об этом она тоже рассказала в свежем интервью. Джоли также отказала Вайнштайну. «В молодости у меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном, и в результате я решила никогда больше не работать с ним, - считает Джоли. - Такое поведение по отношению к женщинам в любой области, любой стране неприемлемо».

Во вторник he New Yorker опубликовала отчет, в который были включены многочисленные обвинения в сексуальном насилии в адрес Вайнштайна, а также большом количестве домогательств. Некоторые жертвы работали в кинокомпаниях Вайнштайна Miramax и Weinstein Company.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118213
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
310 000$ 95кв/м 310 000$ 95кв/м
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus