Грабители вынесли из дома Рейчел Билсон модных вещей на 50 тысяч долларов

Фото: AmericaRU.com
Резиденция в Толука-Лейк, принадлежащая звезде, была ограблена в пятницу днем. Воры вынесли обувь, сумочки и украшения, стоимость которых, по предварительной оценке – от 40 до 50 тысяч долларов.
Ранее в этом году несколько богатых домов в Лос-Анджелесе были ограблены похожим образом, и сейчас полиция изучает, дело ли это рук одной банды или несколько разных группировок «стекаются» в роскошный район в поисках наживы.
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