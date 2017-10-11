Грабители вынесли из дома Рейчел Билсон модных вещей на 50 тысяч долларов

11 октября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Звезда Голливуда Рэйчел Билсон (Rachel Bilson) покупает особняк после расставания с Хайденом Кристенсеном. Однако беды не покидают ее. Из дома актрисы в Лос-Анджелесе грабители вынесли модных вещей на 50 тысяч долларов.Резиденция в Толука-Лейк, принадлежащая звезде, была ограблена в пятницу днем. Воры вынесли обувь, сумочки и украшения, стоимость которых, по предварительной оценке – от 40 до 50 тысяч долларов.Ранее в этом году несколько богатых домов в Лос-Анджелесе были ограблены похожим образом, и сейчас полиция изучает, дело ли это рук одной банды или несколько разных группировок «стекаются» в роскошный район в поисках наживы.