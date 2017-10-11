Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:54 am | Чикаго 3:54 am | Сан-Франциско 1:54 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСегодня в 10 раз больше детей и подростков страдает ожирением, чем 40 лет назад
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Сегодня в 10 раз больше детей и подростков страдает ожирением, чем 40 лет назад


Сегодня в 10 раз больше детей и подростков страдает ожирением, чем 40 лет назад
Фото: AmericaRU.com
В 2016 году в мире число детей и подростков, страдающих ожирением, увеличилось до 124 миллионов человек. Это более, чем в 10 раз больше, чем в 1975 году (11 миллионов).

Еще 213 миллионов детей и подростков имеют лишний вес, показало новое исследование, опубликованное во вторник в Lancet. Это около 5,6% девочек и 7,8% мальчиков. Большинство стран Тихоокеанских островов, включая Острова Кука и Науру, имели самые высокие показатели ожирения детей по всему миру – около 30% подростков от 5 до 19 лет здесь имеют разные стадии ожирения.

США и некоторые страны Карибского бассейна, такие как Пуэрто-Рико, а также Ближний Восток, включая Кувейт и Катар, также на первых позициях – большой лишний вес имеет 20% той же возрастной группы.

«За последние четыре десятилетия показатели ожирения у детей и подростков взлетели во всем мире и продолжают расти в странах с низким и средним уровнем дохода», - заявил автор исследования Маджид Эззати (Majid Ezzati), профессор глобального экологического здоровья в Лондонском имперском колледже.

«В то время как средний показатель ИМТ среди детей и подростков в Европе и Северной Америке остается относительно стабильным, это не повод расслабляться, поскольку более чем каждый пятый подросток в США и каждый десятый в Великобритании страдают ожирением», - говорят авторы анализа.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118209
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Услуги
Страхование в США, финансирование. Miami Страхование в США, финансирование. Miami
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus