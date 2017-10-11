Сегодня в 10 раз больше детей и подростков страдает ожирением, чем 40 лет назад

Фото: AmericaRU.com
Еще 213 миллионов детей и подростков имеют лишний вес, показало новое исследование, опубликованное во вторник в Lancet. Это около 5,6% девочек и 7,8% мальчиков. Большинство стран Тихоокеанских островов, включая Острова Кука и Науру, имели самые высокие показатели ожирения детей по всему миру – около 30% подростков от 5 до 19 лет здесь имеют разные стадии ожирения.
США и некоторые страны Карибского бассейна, такие как Пуэрто-Рико, а также Ближний Восток, включая Кувейт и Катар, также на первых позициях – большой лишний вес имеет 20% той же возрастной группы.
«За последние четыре десятилетия показатели ожирения у детей и подростков взлетели во всем мире и продолжают расти в странах с низким и средним уровнем дохода», - заявил автор исследования Маджид Эззати (Majid Ezzati), профессор глобального экологического здоровья в Лондонском имперском колледже.
«В то время как средний показатель ИМТ среди детей и подростков в Европе и Северной Америке остается относительно стабильным, это не повод расслабляться, поскольку более чем каждый пятый подросток в США и каждый десятый в Великобритании страдают ожирением», - говорят авторы анализа.
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