Еще один трехлетний ребенок оставлен на ночь на улице – на этот раз в поле кукурузы

11 октября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Трехлетний мальчик из Юты провел кошмарную ночь на кукурузном поле – его оставили на улицу в темное время суток. Это произошло случайно, утверждает мать ребенка.Полиция была вызвана в Сумасшедший кукурузный лабиринт в Уэст Джордан, штат Юта, около 7:30 вечера в понедельник, поскольку пропал ребенок. Полицейские отыскали ребенка уже после закрытия лабиринта, но никто не пришел его забирать. Отдел по делам детей и семьи штата Юта забрал мальчика на остаток ночи.Мать мальчика не заметила, что ее ребенок пропал, до следующего утра, заявил сержант полиции Джо Монсон (Joe Monson). По его словам, мать вызвала полицию в лабиринт, и ей сообщили, где находится ребенок.Женщина с ребенком, имена которых не разглашаются, отправились в кукурузный лабиринт в понедельник вечером с большой группой людей. Когда компания вернулась домой, они включили фильм, и она задремала, не подозревая, что ее ребенка нет дома. Только утром она обнаружила, что сына нет.Никаких обвинений не было предъявлено, но полиция все еще расследует дело.Напомним, несколькими днями ранее трехлетнюю Шерин Мэтьюз из Техаса оставили на ночь на улице в наказание за то, что она отказалась пить молоко. Девочка исчезла.