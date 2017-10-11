Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:54 am | Чикаго 3:54 am | Сан-Франциско 1:54 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыЧисло погибших от пожаров на севере Калифорнии выросло до 17 человек
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Число погибших от пожаров на севере Калифорнии выросло до 17 человек


Число погибших от пожаров на севере Калифорнии выросло до 17 человек
Фото: AmericaRU.com
Сразу пятнадцать лесных пожаров продолжает полыхать на севере штата Калифорния. Число погибших выросло до 17, сгорело 2000 зданий.

Разрушительные потери превратились огненные бури, одни из самых разрушительных в истории Калифорнии. Официальные лица опасаются, что число погибших будет расти.

Только графство Сонома получил около 200 сообщений о пропавших без вести с воскресенья, представители шерифа обнаружили только 45 из них, заявила пресс-секретарь округа Мэгги Флеминг (Maggie Fleming).

Большинство погибших - из округа Сонома, где огонь охватил большую часть города Санта-Роза. Здесь погибло 11 человек. Два человека умерли в округе Напа, три - в округе Мендочино, один - в округе Юба.

Вице-президент Майк Пенс заявил во время посещения штаб-квартиры администрации по чрезвычайным ситуациям Калифорнии, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) одобрил «крупную декларацию о стихийных бедствиях» для Калифорнии.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118205
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus