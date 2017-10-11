Число погибших от пожаров на севере Калифорнии выросло до 17 человек

11 октября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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Сразу пятнадцать лесных пожаров продолжает полыхать на севере штата Калифорния. Число погибших выросло до 17, сгорело 2000 зданий.Разрушительные потери превратились огненные бури, одни из самых разрушительных в истории Калифорнии. Официальные лица опасаются, что число погибших будет расти.Только графство Сонома получил около 200 сообщений о пропавших без вести с воскресенья, представители шерифа обнаружили только 45 из них, заявила пресс-секретарь округа Мэгги Флеминг (Maggie Fleming).Большинство погибших - из округа Сонома, где огонь охватил большую часть города Санта-Роза. Здесь погибло 11 человек. Два человека умерли в округе Напа, три - в округе Мендочино, один - в округе Юба.Вице-президент Майк Пенс заявил во время посещения штаб-квартиры администрации по чрезвычайным ситуациям Калифорнии, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) одобрил «крупную декларацию о стихийных бедствиях» для Калифорнии.