Число погибших от пожаров на севере Калифорнии выросло до 17 человек

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Разрушительные потери превратились огненные бури, одни из самых разрушительных в истории Калифорнии. Официальные лица опасаются, что число погибших будет расти.
Только графство Сонома получил около 200 сообщений о пропавших без вести с воскресенья, представители шерифа обнаружили только 45 из них, заявила пресс-секретарь округа Мэгги Флеминг (Maggie Fleming).
Большинство погибших - из округа Сонома, где огонь охватил большую часть города Санта-Роза. Здесь погибло 11 человек. Два человека умерли в округе Напа, три - в округе Мендочино, один - в округе Юба.
Вице-президент Майк Пенс заявил во время посещения штаб-квартиры администрации по чрезвычайным ситуациям Калифорнии, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) одобрил «крупную декларацию о стихийных бедствиях» для Калифорнии.
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