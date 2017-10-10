Одиночество - главный фактор риска суицидальных мыслей

10 октября 2017 года, 20:51

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118203

Новое исследование показало, что одиночество является важным фактором риска возникновения суицидальных мыслей у пожилых ветеранов США. С другой стороны, сильная социальная поддержка может защитить от суицидальных мыслей.«Мы обнаружили, что одиночество, а также инвалидность были двумя самыми сильными факторами риска развития суицидальных идей», - говорит ведущий автор исследования Роберт Пьетрзак (Robert Pietrzak), доцент кафедры психиатрии Школы медицины при Йельском университете.Результаты исследования были опубликованы в журнале «World Psychiatry». В эксперименте приняли участие 2093 американских ветерана войны. Большинство из них служило во время войны во Вьетнаме, которая закончилась в 1975 году. Средний возраст участников составил 62 года, и большинство из них не участвовали в боях. В течение периода наблюдения у 7,5 процентов развились суицидальные мысли.Одним из возможных факторов риска было одиночество, но повышенный риск развития суицидальных мыслей также был связан с инвалидностью в повседневной жизни, такой как необходимость получать помощь в домашних делах, а также необходимостью принимать лекарства, степенью выраженности симптомов ПТСР, злоупотреблением алкоголя и более старшим возрастом.