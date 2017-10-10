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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКак справиться со стрессом на рабочем месте?
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Как справиться со стрессом на рабочем месте?


Как справиться со стрессом на рабочем месте?
Фото: AmericaRU.com
Сегодня, 10 октября, в мире отмечается Всемирный день психического здоровья. Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, во всем мире около 300 миллионов человек страдают от депрессии, а 260 миллионов человек страдают от тревожных расстройств. Поскольку мы склонны проводить много времени на работе, она откладывает отпечаток на на нашем внутреннем мире и состоянии ума.

В то время как растут транснациональные корпорации и ИТ-компании, увеличение нагрузки на работников очевидно. Сотрудники нервничают относительно совещаний, необходимости соблюдения сроков или о работе перед презентацией. Более того, в эпоху цифровых технологий работа стала неизбежной даже дома.

Работа в условиях стрессовой ситуации или невозможности справиться со стрессом может привести к головным болям, бессоннице, гипертонии, ослабленной иммунной системе, тревоге, депрессии и т. д. Вы можете справиться со стрессом на рабочем месте следующими способами.
1. Делайте небольшие перерывы.
2. Дышите спокойно и глубоко.
3. Хорошо питайтест и достаточно спите.
4. Общайтесь с коллегами.
5. Найдите себе увлечения.

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