Как справиться со стрессом на рабочем месте?

Фото: AmericaRU.com
В то время как растут транснациональные корпорации и ИТ-компании, увеличение нагрузки на работников очевидно. Сотрудники нервничают относительно совещаний, необходимости соблюдения сроков или о работе перед презентацией. Более того, в эпоху цифровых технологий работа стала неизбежной даже дома.
Работа в условиях стрессовой ситуации или невозможности справиться со стрессом может привести к головным болям, бессоннице, гипертонии, ослабленной иммунной системе, тревоге, депрессии и т. д. Вы можете справиться со стрессом на рабочем месте следующими способами.
1. Делайте небольшие перерывы.
2. Дышите спокойно и глубоко.
3. Хорошо питайтест и достаточно спите.
4. Общайтесь с коллегами.
5. Найдите себе увлечения.
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