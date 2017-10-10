Чтобы понять чувства другого, необходимо закрыть глаза

10 октября 2017 года, 20:14

Фото: AmericaRU.com

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Когда дело доходит до понимания того, о чем думает и как чувствует себя другой человек, то лучше всего закрыть глаза и послушать. Исследование американского психолога предполагает, что люди способны лучше воспринимать эмоции других людей, просто сосредотачиваясь на звучащих интонациях, а не на том, за чем они наблюдают и что слышат.«Люди на самом деле замечательно используют многие свои чувства для передачи эмоций, но исторически исследования эмоций сосредоточены почти исключительно на выражениях лица», - сказал Майкл Краус (Yale University), социальный психолог Йельского университета и автор исследования.Комбинация информации, полученной из интонации человека, его мимики и других сигналов, может улучшить понимание его мыслей и чувств. Более того, Краус говорит, что выражение лица может маскировать истинные чувства человека, в то время как интонация играет ключевую роль в том, как люди понимают и классифицируют свои эмоции. По его словам, то, что люди говорят, и то, как они это говорят, предлагает самое ясное понимание их эмоций.Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Psychologist».