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Чтобы понять чувства другого, необходимо закрыть глаза


Чтобы понять чувства другого, необходимо закрыть глаза
Фото: AmericaRU.com
Когда дело доходит до понимания того, о чем думает и как чувствует себя другой человек, то лучше всего закрыть глаза и послушать. Исследование американского психолога предполагает, что люди способны лучше воспринимать эмоции других людей, просто сосредотачиваясь на звучащих интонациях, а не на том, за чем они наблюдают и что слышат.

«Люди на самом деле замечательно используют многие свои чувства для передачи эмоций, но исторически исследования эмоций сосредоточены почти исключительно на выражениях лица», - сказал Майкл Краус (Yale University), социальный психолог Йельского университета и автор исследования.

Комбинация информации, полученной из интонации человека, его мимики и других сигналов, может улучшить понимание его мыслей и чувств. Более того, Краус говорит, что выражение лица может маскировать истинные чувства человека, в то время как интонация играет ключевую роль в том, как люди понимают и классифицируют свои эмоции. По его словам, то, что люди говорят, и то, как они это говорят, предлагает самое ясное понимание их эмоций.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Psychologist».
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