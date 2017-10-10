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Ученые обнаружили два новых пульсара


Ученые обнаружили два новых пульсара
Фото: AmericaRU.com
Китайские ученые сообщили, что их крупнейший в мире радиотелескоп обнаружил два пульсара. Полукилометровый сферический телескоп (FAST) расположен в сельской местности провинции Гуйчжоу в Китае.

Работать он начал с сентября 2016 года, в его задачу входит решение некоторых крупных загадок Вселенной, в первую очередь обнаружение межзвездных сигналов связи, возможно, сообщение от чужих цивилизаций. Другая задача, для которой предназначен телескоп, это наблюдение за пульсарами – вращающимися нейтронными звездами (визуально кажется, будто они пульсируют). Это самые плотные объекты во Вселенной, чайная ложка вещества от нейтронной звезды весит на Земле один миллиард тонн.

Два обнаруженных пульсара были обозначены как J1859-01 и J1931-01, они расположены на расстоянии 16 000 и 4 100 световых лет от Земли соответственно.

Пэн Бо (Peng Bo), заместитель директора проекта FAST сказал, что результаты многообещающие, поскольку телескоп такого размера обычно должен пройти ряд испытаний, которые могут занять до пяти лет, прежде чем сможет получить подобные результаты.

«Поистине достижение таких результатов всего за один год обнадеживает», - сказал он.
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