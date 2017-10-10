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Полиция Дубаи будет бороться с преступностью на воздушных мотоциклах


Полиция Дубаи будет бороться с преступностью на воздушных мотоциклах
Фото: AmericaRU.com
Полиция Дубаи обнародовала свое новейшее высокотехнологичное устройство для борьбы с преступностью – двойник знаменитого летающего мотоцикла, ховербайка. В этот раз не обошлось без русской изобретательности.

Технически-подкованные полицейские Дубая совместно с российским производителем «Hoversurf» разработали своего Бэтмена, чтобы сражаться с преступностью в небе Арабских Эмиратов. Воздушный мотоцикл оснащен четырьмя мощными пропеллерами, что позволяет летательному аппарату подниматься на высоту до 5 метров (16 футов) с пилотом, и на метр выше без пилота. Аппарат может управляться дистанционно. С полным баком Hoversurf может работать в течение 25 минут, разгоняясь до 70 километров в час (43 мили в час) и способен переносить дополнительный груз в 300 килограмм (662 фунтов).

На сайте компании «Hoversurf» написано, что первоначально воздушный мотоцикл разрабатывался как спортивный. По существу, устройство просто парит в воздухе, позволяя изменять высоту и направление.

Это далеко не первая футуристическая новинка на вооружении полиции Дубаи. В начале этого года были разработаны самоходные мини-машины для борьбы с уличной преступностью.
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