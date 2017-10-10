Житель Детройта застрелил женщину, пытаясь спасти ее от злой собаки

10 октября 2017 года, 17:45

Фото: AmericaRU.com

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В Детройте 53-летнюю женщину застрелил сосед, когда на нее напала собака. Мужчина говорит, что хотел помочь.По словам полиции, собака набросилась на женщину и та стала звать на помощь. На крики выбежал сосед с пистолетом и попытался оттащить собаку, но собака еще сильнее вцепилась в жертву. По словам очевидцев, собака была бездомной неопределенной породы.«Сосед пострадавшей, был ее другом, он выбежал из своего дома и занялся собакой, ему пришлось несколько раз выстрелить, чтобы остановить собаку, однако, к сожалению, пули попали в женщину», - сказал капитан полиции Детройта Дарин Силаги (Darin Szilagy).Медицинские сотрудники провели сердечно-легочную реанимацию на месте происшествия, но женщина скончалась сразу же. Полиция не сомневается в том, что мужчина хотел помочь, а не нанести вред женщине, однако несколько пуль попали в нее.«Мы проверили окрестности, но собака не обнаружена. Мы считаем, что собака ранена и призываем жителей района быть осмотрительными», - сказал Силаги.