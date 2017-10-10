Житель Детройта застрелил женщину, пытаясь спасти ее от злой собаки

Фото: AmericaRU.com
По словам полиции, собака набросилась на женщину и та стала звать на помощь. На крики выбежал сосед с пистолетом и попытался оттащить собаку, но собака еще сильнее вцепилась в жертву. По словам очевидцев, собака была бездомной неопределенной породы.
«Сосед пострадавшей, был ее другом, он выбежал из своего дома и занялся собакой, ему пришлось несколько раз выстрелить, чтобы остановить собаку, однако, к сожалению, пули попали в женщину», - сказал капитан полиции Детройта Дарин Силаги (Darin Szilagy).
Медицинские сотрудники провели сердечно-легочную реанимацию на месте происшествия, но женщина скончалась сразу же. Полиция не сомневается в том, что мужчина хотел помочь, а не нанести вред женщине, однако несколько пуль попали в нее.
«Мы проверили окрестности, но собака не обнаружена. Мы считаем, что собака ранена и призываем жителей района быть осмотрительными», - сказал Силаги.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Студентку нашли мертвой в бассейне, полном ее крови →
- Трехлетнюю девочку оставили ночью стоять на улице за отказ пить молоко. Она пропала →
- В Калифорнии сразу 15 лесных пожаров, погибло 10 человек →
- Компанию Dove обвиняют в расизме →
- Фанаты «Рика и Морти» обиделись на McDonald's →
- Полиции Майами застрелила женщину, когда та проезжала на красный свет →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118193
http://www.americaru.com/news/118193