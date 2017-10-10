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Главная страница → Раздел: В миреЧеловек-акула пострадал от запрета на ношение паранджи
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Человек-акула пострадал от запрета на ношение паранджи


Человек-акула пострадал от запрета на ношение паранджи
Фото: AmericaRU.com
«Запрет бурки» в Австрии укусил человека в костюме акулы, сотрудника магазина оштрафовали за то, что он ходил с закрытым лицом.

Сотрудника компьютерного магазина «McShark» в Вене, который был одет как талисман магазина, полицейские попросили снять головную часть костюма акулы, сообщил новостной сайт «Die Welt». Сотрудник отказался подчиниться полиции, объяснив: «Я просто делаю свою работу». Полиция наказала его штрафом в размере около 176 долларов за его «рыбное поведение».
«Не мог подумать, что закон касается даже талисманов», - удивился Евген Проквилл (Eugen Prosquill), работодатель человека-акулы.

Новый закон, который запрещает любые головные уборы, закрывающие лицо в общественных местах, вступил в силу 1 октября. Согласно закону, лицо должно быть видно ото лба до подбородка. Спорный закон связан с массовым наплывом иммигрантов и угрозой терроризма в стране. Противники закона считают, что запрет является дискриминационным и ненужным, поскольку только небольшое количество женщин носит паранджу в Австрии.
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