Трамп и Тиллерсон померяются своими IQ

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«Я думаю это фейковые новости, но если нет, то тогда нам придется пройти тесты на IQ, - сказал Трамп в интервью для «Forbes» во вторник. – И я могу сказать вам, кто победит».
Согласно информации от «NBC News» Тиллерсон не только назвал Трампа «болваном», но и решил оставить свой пост. Однако на прошлой неделе Тиллерсон заявил на пресс-конференции, что пока не собирался покидать администрацию. В своем твиттере Трамп написал, что государственный секретарь никогда не собирался уходить в отставку и потребовал от «NBC News» извиниться за «ложные новости».
И все же, издание «The Hill» заявило, что в последние месяцы отношения между Трампом и Тиллерсоном стали более напряженными. В субботу Трамп рассказал, что Тиллерсон «должен быть жестче» в своих решениях.
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