Трамп и Тиллерсон померяются своими IQ

10 октября 2017 года, 16:55

Фото: AmericaRU.com

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Президент Дональд Трамп в интервью, которое было опубликовано во вторник, предложил сравнить свой уровень IQ с уровнем Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson), услышав слухи, что государственный секретарь назвал его «болваном».«Я думаю это фейковые новости, но если нет, то тогда нам придется пройти тесты на IQ, - сказал Трамп в интервью для «Forbes» во вторник. – И я могу сказать вам, кто победит».Согласно информации от «NBC News» Тиллерсон не только назвал Трампа «болваном», но и решил оставить свой пост. Однако на прошлой неделе Тиллерсон заявил на пресс-конференции, что пока не собирался покидать администрацию. В своем твиттере Трамп написал, что государственный секретарь никогда не собирался уходить в отставку и потребовал от «NBC News» извиниться за «ложные новости».И все же, издание «The Hill» заявило, что в последние месяцы отношения между Трампом и Тиллерсоном стали более напряженными. В субботу Трамп рассказал, что Тиллерсон «должен быть жестче» в своих решениях.