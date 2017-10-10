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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп и Тиллерсон померяются своими IQ
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Трамп и Тиллерсон померяются своими IQ


Трамп и Тиллерсон померяются своими IQ
Фото: AmericaRU.com
Президент Дональд Трамп в интервью, которое было опубликовано во вторник, предложил сравнить свой уровень IQ с уровнем Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson), услышав слухи, что государственный секретарь назвал его «болваном».

«Я думаю это фейковые новости, но если нет, то тогда нам придется пройти тесты на IQ, - сказал Трамп в интервью для «Forbes» во вторник. – И я могу сказать вам, кто победит».

Согласно информации от «NBC News» Тиллерсон не только назвал Трампа «болваном», но и решил оставить свой пост. Однако на прошлой неделе Тиллерсон заявил на пресс-конференции, что пока не собирался покидать администрацию. В своем твиттере Трамп написал, что государственный секретарь никогда не собирался уходить в отставку и потребовал от «NBC News» извиниться за «ложные новости».

И все же, издание «The Hill» заявило, что в последние месяцы отношения между Трампом и Тиллерсоном стали более напряженными. В субботу Трамп рассказал, что Тиллерсон «должен быть жестче» в своих решениях.
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