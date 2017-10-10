Россия обвинила США, что те не борются с ИГИЛ

10 октября 2017 года, 16:11

Фото: AmericaRU.com

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Во вторник Россия обвинила Соединенные Штаты в том, что те ведут «притворную» войну с ИГИЛ, намеренно сократив свои воздушные удары в Ираке, чтобы позволить боевиками просачиваться в Сирию, и тем самым мешая сирийской правительственной армии.На фоне растущей напряженности между Москвой и Вашингтоном, Министерство обороны России заявило, что США резко сократили свои авианалеты в период всего сентября, когда сирийские войска при воздушной поддержке освобождали Дейр-Эз Зор.«Данное снижение интенсивности ударов в Ираке по времени странным образом совпало с переброской ИГИЛ к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил террористов, которые теперь пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата. Возглавляемая США коалиция, имитирующая борьбу с ИГИЛ, прежде всего в Ираке, все это видит, но продолжает якобы активно бороться с ИГИЛ почему-то в Сирии», - заявил генерал-майор Игорь Конашенков (Igor Konashenkov), представитель министерства обороны России. По его словам, в результате действий США боевики массово переместились из приграничных районов Ирака.«Или это хитрый шаг, чтобы вывести исламских террористов из Ирака, заставив их переместиться в Сирию под точные удары российских ВВС?», - спросил генерал-майор.