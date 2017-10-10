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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЗдоровье сердца женатых мужчин зависит от брака
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Здоровье сердца женатых мужчин зависит от брака


Здоровье сердца женатых мужчин зависит от брака
Фото: AmericaRU.com
Факторы сердечного риска для мужчин улучшаются, если семейная жизнь в браке благоприятна. Если в браке проблемы, то и здоровье сердца страдает, показало новое исследование.

Новый анализ здоровья женатых мужчин показал реальные, хотя и небольшие, риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, который связаны с браком. Мужчины, брак которых успешен, как оказалось, имеет более здоровое сердце.

Доктор Ян Беннетт-Бриттон (Ian Bennett-Britton), ведущий автор исследования, научный сотрудник в Бристольском университете Англии, отметил, что на следующем этапе важно отделить обеспеченную жизнь женатых просто от факта наличия семьи. «Пока же доказательства свидетельствуют о том, что супружеские пары склонны заботиться друг о друге, что может оказать прямое влияние состояние сердца», - отмечают специалисты.
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