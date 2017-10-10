НАСА хочет изменить ДНК астронавтов, чтобы защитить их от радиации во время полета на Марс

Фото: AmericaRU.com
Чтобы выжить в жестких условиях космической радиации, астронавтам могут изменить их ДНК. НАСА планирует свою первую пилотируемую миссию в 2030-х годах, но существует риск возникновения рака и деменции от частиц, которые разрывают ДНК. Технический глава НАСА Дуглас Терьер (Douglas Terrier) считает, что броня и электромагнитное поле вокруг корабля не смогут защитить тела экипажа.
«Мы рассматриваем целый ряд мер от медикаментозной терапии до более экстремальной генетической модификации. Это имеет этические последствия, поэтому они все еще находятся на стадии анализа», - отметил он.
Кроме того, ежедневная работа космического корабля будет передана искусственному интеллекту, способному диагностировать болезни и руководить роботизированной хирургией, чтобы помочь астронавтам.
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