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Главная страница → Раздел: ПрогрессАстрономы нашли большую часть отсутствующей видимой материи Вселенной
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Астрономы нашли большую часть отсутствующей видимой материи Вселенной


Астрономы нашли большую часть отсутствующей видимой материи Вселенной
Фото: AmericaRU.com
Две отдельные группы астрономов использовали аналогичные подходы, чтобы установить присутствие того, что описывается как барионная материя в пространстве между галактиками. Именно здесь кроется все, что считается «отсутствующим веществом» во Вселенной.

Барионная материя состоит, в основном, из «строительных» частиц вещества - протонов, нейтронов и электронов. Видимое вещество составляет 4,6% от барионной материи, все остальное – темная материя и темная энергия.

Астрофизики пытаются понять, сколько из этого вещества находится среди звезд и пылающих газовых облаков, изучающих свет, и затем вычислить хотя бы приблизительный размер и плотность вещества во Вселенной.

Около 90 процентов древней барионной материи отсутствует в более светящихся частях космоса. Часть этого недостающего вещества могла существовать как диффузные ореолы пыли и газа, окружавшие галактики, подобные нашей.

Обе команды исследователей из университета Британской Колумбии и университета Эдинбурга полагались на то, что называлось эффектом Суньяева-Зельдовича - явление, которое заставляет фотоны, оставшиеся от Большого взрыва, рассеиваться на более высоких энергиях, когда они проходят через скопления газа, окружающие скопления галактик.
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