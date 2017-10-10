Энергии ветров над океанами хватит для электричества всей цивилизации

10 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Ученые утверждают, что энергии ветров над океанами хватит, чтобы обеспечить электричеством всю человеческую цивилизацию.Новое исследование, опубликованное в понедельник, показывает, что в энергии ветра над океанами есть огромный потенциал, и что его теоретически можно использовать для создания «масштабной энергии для цивилизации». Для этого люди должны быть готовы покрыть огромные участки моря турбинами и придумать способы их обслуживания в часто экстремальных погодных условиях.Это может в корне изменить изменить климат планеты, считают авторы исследования. Для этого плавающие ветряные электростанции в очень глубоких водах могут стать следующим важным шагом в развитии технологий.«Я бы посмотрел на это как на зеленый цвет для энергетики с геофизической точки зрения», - сказал Кен Калдейра (Ken Caldeira) из института Карнеги по науке в Стэнфорде, Калифорния.