Энергии ветров над океанами хватит для электричества всей цивилизации

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Новое исследование, опубликованное в понедельник, показывает, что в энергии ветра над океанами есть огромный потенциал, и что его теоретически можно использовать для создания «масштабной энергии для цивилизации». Для этого люди должны быть готовы покрыть огромные участки моря турбинами и придумать способы их обслуживания в часто экстремальных погодных условиях.
Это может в корне изменить изменить климат планеты, считают авторы исследования. Для этого плавающие ветряные электростанции в очень глубоких водах могут стать следующим важным шагом в развитии технологий.
«Я бы посмотрел на это как на зеленый цвет для энергетики с геофизической точки зрения», - сказал Кен Калдейра (Ken Caldeira) из института Карнеги по науке в Стэнфорде, Калифорния.
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