Пиво из Нью-Йорка и Нью-Джерси стало лучшим на Большом Американском фестивале пива

10 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Пиво из Нью-Йорка, Коннектикута и Нью-Джерси выиграли награды на одном из самых больших конкурсов пива в мире.Три пивоваренных завода в Нью-Джерси получили высокую оценку на недавнем фестивале пива в Колорадо, в котором приняли участие тысячи пивоваренных заводов со всей Америки. Пиво от Spellbound Brewing в Маунт-Холли, Eight & Sand Beer Co. в Вудбери и River Horse Brewing Co. в Юинге стали лучшими на Большом Американском фестивале пива.Портер Spellbound Prewing`s Pier Agd завода Palo Santo Wood получил награду в категории лучшего пива и бочки. Вместе с ним соревновалось еще 70 брендов. Согласно официальному списку победителей фестиваля, четыре марки пива от четырех разных пивоваренных заводов в Нью-Йорке также признаны лучшими, а также отмечены 4 марки пиво от трех заводов из Коннектикута.Пиво оценивалось почти 300 специалистами, и фестиваль является крупнейшим в мире коммерческим пивным соревнованием.