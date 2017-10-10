Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:24 am | Чикаго 5:24 am | Сан-Франциско 3:24 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаПиво из Нью-Йорка и Нью-Джерси стало лучшим на Большом Американском фестивале пива
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Пиво из Нью-Йорка и Нью-Джерси стало лучшим на Большом Американском фестивале пива


Пиво из Нью-Йорка и Нью-Джерси стало лучшим на Большом Американском фестивале пива
Фото: AmericaRU.com
Пиво из Нью-Йорка, Коннектикута и Нью-Джерси выиграли награды на одном из самых больших конкурсов пива в мире.

Три пивоваренных завода в Нью-Джерси получили высокую оценку на недавнем фестивале пива в Колорадо, в котором приняли участие тысячи пивоваренных заводов со всей Америки. Пиво от Spellbound Brewing в Маунт-Холли, Eight & Sand Beer Co. в Вудбери и River Horse Brewing Co. в Юинге стали лучшими на Большом Американском фестивале пива.

Портер Spellbound Prewing`s Pier Agd завода Palo Santo Wood получил награду в категории лучшего пива и бочки. Вместе с ним соревновалось еще 70 брендов. Согласно официальному списку победителей фестиваля, четыре марки пива от четырех разных пивоваренных заводов в Нью-Йорке также признаны лучшими, а также отмечены 4 марки пиво от трех заводов из Коннектикута.

Пиво оценивалось почти 300 специалистами, и фестиваль является крупнейшим в мире коммерческим пивным соревнованием.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118177
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Страхование в США, финансирование. Miami Страхование в США, финансирование. Miami
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Туризм и отдых
Аренда яхт в Майами Аренда яхт в Майами
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus