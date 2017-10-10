В Северную Америку из Европы – за 100 долларов? Это возможно

10 октября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Летите в Северную Америку по цене 100 долларов? Это реальность - новый трансатлантический перелет продается по рекордной цене.WOW air запустил самый дешевый перелет через Атлантику из Дублина – в одну сторону по девяти североамериканских направлениях от 100 долларов. Такой билет можно купить до Бостона, Вашингтона, Питтсбурга, Нью-Йорка, Чикаго, Монреаля, Торонто, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.Полеты WOW из Дублина включают в себя остановку в Рейкьявике, питание, выбор места и ручную кладь. Цены продажи доступны онлайн с 1 ноября по 13 декабря – таким образом, можно заранее купить билет на Рождество.WOW летает пять раз в неделю между Дублином и Рейкьявиком (от 39,99 евро в обе стороны).