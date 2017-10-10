Радиодиджей Делайла, ведущая программу для разбитых сердец, переживает самоубийства сына

Фото: AmericaRU.com
Делайла Рене ведет программы iHeartRadio Ultimate Valentine`s Escape на волне Brooklyn Bowl. Она заявила, что 3 октября ее сын покончил с собой. Всего у Делайлы 13 детей. «Его лечили, консультировали, боролись с депрессией в течение некоторого времени», - рассказала она.
Радиослушатели звонят в ее шоу, рассказывают свои истории разбитых сердец, и Делайла всегда дает советы и ставит хорошие песни. Теперь ей самой нужна помощь – 57-летняя ведущая пытается сохранять дух в сложной жизненной ситуации.
Делайла родилось в штате Орегон, она усыновила 10 из 13 детей. Еще один сын умер в 2012 году от осложнений серповидноклеточной анемии. Она попала в Зал славы радио в 2016 году.
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